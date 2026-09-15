В Подмосковье выставили на торги 155 земельно-имущественных объектов

Комитет по конкурентной политике Московской области за минувшую неделю выставил на земельно-имущественные торги 155 объектов, больше всего лотов представили Богородский, Наро-Фоминский и Серпуховский округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области за минувшую неделю выставил на земельно-имущественные торги 155 объектов. Наибольшее число лотов представили Богородский, Наро-Фоминский и Серпуховский округа.

В заявочной кампании в Богородском округе размещено более 35 лотов, в Наро-Фоминском — более 60, в Серпухове — более 65. В Наро-Фоминском округе в аренду предлагают земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток в деревне Макаровка. Начальная цена составляет 69 730 руб. в год.

С начала 2026 года победителям аукционов в Богородском округе передали в аренду 50 земельных участков и в собственность 41 участок. В Наро-Фоминском округе в аренду передали 55 участков, в собственность — 22, в Серпухове — 30 и 87 соответственно.

Информацию об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно найти на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Комитет по конкурентной политике ведет канал в мессенджере МАКС «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья», где публикуют актуальные лоты и инструкции по участию в аукционах, аренде и покупке земли.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.