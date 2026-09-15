Подольск завершит создание 20 пешеходных маршрутов до конца сентября

В Подольске завершают создание 20 пешеходных маршрутов по программе губернатора Андрея Воробьева «Пешком»: работы продолжаются на трех участках. Подрядчик планирует закончить благоустройство до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подольске в 2026 году планируют создать 20 новых пешеходных маршрутов по программе губернатора Андрея Воробьева «Пешком». Благоустройство трех оставшихся участков находится на разных стадиях готовности.

14 сентября на маршруте от остановки «Бородинская улица» до дома 12/11 на улице Багратиона уложили финальный слой асфальта. Рабочим осталось восстановить газон вдоль новой дорожки. За домом 48б на улице Кирова бригады укладывают асфальтовое покрытие.

Работы у дома 3а на улице Высотной начнутся в ближайшие дни. Подрядчик обязался завершить их до конца сентября, ход благоустройства контролирует администрация округа.

«Благодаря предложениям жителей продолжаем эту работу — они лучше всех знают, где не хватает удобных пешеходных связей. Делаем маршруты там, где действительно нужно», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Новые дорожки помогают жителям быстрее и безопаснее добираться до работы, школы, магазинов и остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.