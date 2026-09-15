Заставили снять кофту и избили: толпа подростков напала на мальчика в Тюмени

На детской площадке в Тюмени произошло нападение на ребенка. Агрессорами выступили сразу несколько подростков, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел рядом с магазином «Магнит» на Обдорской улице. Толпа подростков окружила мальчика и потребовала, чтобы он снял кофту.

После того, как ребенка раздели, несовершеннолетние напали на него и избили. Все происходящее они записывали на видео.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Личности участников драки устанавливаются.

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