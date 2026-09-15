Стилист Влад Лисовец назвал главные модные тренды осени

Влад Лисовец сообщил, что осенью в моду вернутся приталенные костюмы, пиджаки и жакеты. Среди актуальных вещей он выделил укороченные плащи с подплечниками в стиле 70-х из замши или кожи. В палитре останутся оттенки синего, бледно-розовый и красный.

Стилист отметил популярность волос средней длины, рваных челок и висков в эстетике 2000-х. Небрежные, даже слегка растрепанные прически, по его словам, остаются трендом. Лисовец также заметил, что москвичи стали реже выбирать маргинальный стиль и появляться в городе в пляжной одежде.

Лисовец рассказал, что в повседневном гардеробе предпочитает пиджаки, галстуки, классические брюки и туфли, а спортивная одежда, кеды и кроссовки почти исчезли из его вещей. Он положительно относится к секонд-хендам и носит одежду, которая хранится в гардеробе десятилетиями. Стилист добавил, что чувствует себя хорошо и полон сил.

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