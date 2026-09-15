сегодня в 17:05

Огурец в презервативе: арендодатель нашла после выселения артефакт жильцов

Жительница российской столицы обнаружила под кроватью съехавших арендаторов свалку отходов и огурец в презервативе. Об этом сообщает Telegram-канал « Что там, Москва? », приложив кадры из квартиры.

Женщина сдавала жилье арендаторам, считая их порядочными людьми. Однако после их отъезда под подъемным механизмом кровати обнаружилась настоящая свалка из гниющих продуктов, пустых упаковок, банок и прочего бытового мусора.

Среди оставленных вещей хозяйка квартиры заметила необычный артефакт жильцов. Там лежал свежий огурец с надетым на него презервативом.

Женщина была шокирована увиденным хаосом под матрасом. Она подписала картинку словами «крик души».

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