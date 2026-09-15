Биолог объяснил, как вывести летучую мышь из квартиры

Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры Москвы и Подмосковья из-за теплой сухой погоды, поиска насекомых и мест для зимовки, сообщает MIR24.TV .

Биолог Павел Глазков рассказал, что с конца лета рукокрылые залетают в жилье даже на высоких этажах. Насекомых привлекают свет и открытые окна, а мыши летят за добычей. Осенью они также ищут теплые укрытия для зимовки: балконы, лоджии и щели у приоткрытых окон.

Длина тела летучей мыши составляет в среднем 3,5–4 сантиметра, поэтому она может проникнуть в щель шириной 2 сантиметра. Активность животных сохраняется до температуры около +5 °C. Затем насекомоядные виды впадают в спячку на чердаках, в подвалах, дуплах и пещерах.

Глазков предупредил, что мышь не следует брать голыми руками: она может укусить и считается природным резервуаром бешенства. Домашних животных нужно вывести из комнаты. Мышь следует аккуратно накрыть вафельным полотенцем, вынести на улицу и посадить на ствол дерева с шершавой корой. Выпускать ее из окна нельзя. Травмированную особь рекомендуют передать специалистам Московского зоопарка или группам помощи рукокрылым.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.