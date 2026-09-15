«Н**** себе ты большой!»: женщина встретила зубра в горах Сочи

Пользователь Сети с ником dashuly_fly смогла заснять свою встречу с зубром в горах Сочи. Дарья испугалась, отметив огромные размеры животного, но смогла отпугнуть его криком. Подписчики отметили смелость девушки.

Дарья провела весь день в горах, и усталая шла домой, когда вдруг почувствовала, что под ней буквально дрожит земля, услышала треск деревьев. Она сразу поняла, что это зубр, потому что медведи ходят тише.

Какое-то время был слышен только звук, но откуда появится зубр, девушка не понимала. Когда животное все же показалось, Дарья начала громко кричать и просить его пойти в другую сторону. Зубр застыл и, на удивление, послушал незнакомку.

«Я часто встречаю диких животных и знаю, что они не будут нападать. Мне стало страшно не от того, что он нападет, а от того, что он бежит на скорости, не увидит меня из-за леса и просто может снести», — поделилась мыслями девушка.

Подписчики отметили смелость россиянки. Один из них пошутил, что даже зубр с первого раза понимает, когда стоит удалиться, в отличие от многих мужчин.

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