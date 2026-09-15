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В Сергиево-Посадском округе обновили парк автобусов на 5 маршрутах

Частные перевозчики в сентябре пополнили автопарк Сергиево-Посадского округа 12 автобусами Gazelle CITY малого класса, часть из которых уже вышла на линии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Сергиево-Посадском округе продолжается обновление автобусов, работающих на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. В сентябре парк частных перевозчиков пополнили 12 новых автобусов малого класса Gazelle CITY отечественного производства.

Вместимость каждого автобуса составляет 22 пассажира, включая 17 посадочных мест. Машины оборудованы аппарелью для маломобильных пассажиров, системой вентиляции с обеззараживанием воздуха, бегущей строкой, цифровым табло маршрута, системой объявления остановок и камерами видеонаблюдения.

Часть новых автобусов уже вышла на маршруты, остальные проходят регистрацию и оснащаются дополнительным оборудованием. Транспорт закреплен за маршрутами № 32к «ТЦ „Капитолий“ — 67 км», № 1к «ст. Сергиев Посад — ПМК», № 74к «ТЦ „Капитолий“ — ст. Сергиев Посад — Лоза», № 81к «Сергиев Посад — Березняки» и № 26к «Сергиев Посад — Краснозаводск (ул. Горького)».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.