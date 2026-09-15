ЦБ Армении назвал рост цен на российский газ «апокалиптическим сценарием»

сегодня в 19:06

Центральный банк Армении оценил последствия возможного подорожания российского газа. Он рассматривает этот сценарий как «апокалиптическое явление», сообщает ТАСС .

Глава ЦБ Армении Мартин Галстян рассказал, что республика не исключает варианта повышения цен на российский газ. Вместе с другими ограничениями это будет иметь «двойной эффект».

«Естественно, это может принести с собой риски <…>, связанные с сокращением нашей экономики», — сказал глава ЦБ Армении.

По его словам, данный сценарий «предполагает апокалиптическое явление». Галстян добавил, что реакция Армении должна быть «более сильной и не в естественном русле».

Ранее эксперты допустили шестикратный рост цен на газ в Армении при евроинтеграции.

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