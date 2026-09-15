ЦБ Армении назвал рост цен на российский газ «апокалиптическим сценарием»
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Центральный банк Армении оценил последствия возможного подорожания российского газа. Он рассматривает этот сценарий как «апокалиптическое явление», сообщает ТАСС.
Глава ЦБ Армении Мартин Галстян рассказал, что республика не исключает варианта повышения цен на российский газ. Вместе с другими ограничениями это будет иметь «двойной эффект».
«Естественно, это может принести с собой риски <…>, связанные с сокращением нашей экономики», — сказал глава ЦБ Армении.
По его словам, данный сценарий «предполагает апокалиптическое явление». Галстян добавил, что реакция Армении должна быть «более сильной и не в естественном русле».
Ранее эксперты допустили шестикратный рост цен на газ в Армении при евроинтеграции.
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