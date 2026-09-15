«Жалко женщину»: Мизулина потребовала наказать треш-блогера из Пушкина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на поведение треш-блогера, который издевается над женщиной с нарушением психического здоровья. Он заставляет ее воровать и поедать продукты в супермаркетах.

Странные и омерзительные ролики из гипермаркета в Пушкине появились в Сети. На них мужчина объясняет женщине, как бесплатно есть продукты в магазине, а затем они идут исполнять задуманное.

Она ела сырки, пила йогурты и сладкую воду. Ее спутник много матерился и уверял, что она находится в слепой зоне камеры. Блогер пообещал привозить женщину сюда, чтобы она могла поесть. Ролики публиковались под видом развлекательного контента.

«Надеюсь, полиция Московской области обратит внимание и примет меры. Жалко женщину», — написала Мизулина в Telegram-канале.

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