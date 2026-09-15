Избиркомы Подмосковья проводят встречи в реабилитационных центрах

Одинцово, 10 сентября

ТИК города Одинцово провела встречу в ФБУ «Реабилитационный и учебный центр Социального фонда России». Избирателям разъяснили порядок участия в выборах, в том числе подачу заявления через Госуслуги и УИК о голосовании по месту нахождения, а также возможности ДЭГ. Согласован порядок взаимодействия с УИК в дни голосования и переданы информационные материалы. Центр готов сопровождать пациентов на участок и обеспечить возможность для маломобильных граждан проголосовать на месте.

Коломна, 14 сентября

В Центре медико-социальной реабилитации и протезирования прошла очередная встреча с руководством, персоналом и пациентами — участниками СВО. ТИК Коломны рассказала о технических возможностях голосования и всесторонней поддержке комиссии. Большинство пациентов планирует голосовать через ДЭГ с четким пониманием, в какой избирательной кампании они вправе участвовать.

Благодаря такой адресной работе жители региона получают понятные разъяснения, а избирательная система — возможность учесть особые потребности разных групп избирателей.

В Подмосковье в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. Голосование продлится в течение 3 дней — 18, 19 и 20 сентября. Это сделано для удобства избирателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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