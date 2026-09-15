Студенческие отряды Подмосковья расширили День ударного труда серией добрых дел

В Московской области проходит акция-конкурс «День ударного труда — 2026: работаем сердцем». Ее участниками стали бойцы студенческих отрядов региона, которые не только направляют часть своего заработка на социально значимые цели, но и реализуют собственные добрые дела — помогают образовательным учреждениям, проводят мероприятия для старшего поколения и запускают авторские социальные проекты. Акция продлится до 4 октября.

День ударного труда берет свое начало в 1962 году — именно тогда состоялся первый официальный ДУТ. После перерыва в современном движении акция была возрождена в 2012 году — к 50-летию первой акции.

В акции принимают участие студенты всех направлений: педагогических, строительных, сельскохозяйственных, медицинских, сервисных отрядов, отрядов проводников, а также участники трудовых отрядов подростков. Активисты направляют заработок за один трудовой день или его часть в Фонд РСО, средства которого идут на социально значимые проекты и поддержку участников движения. Ребята вкладывают в общее дело не только средства: они приводят в порядок территории образовательных учреждений, проводят творческие встречи и мастер-классы для старшего поколения, организуют совместные зарядки, помогают благоустраивать общественные пространства.

В рамках акции уже состоялись совместные мероприятия с участниками проекта «Активное долголетие» — зарядки, творческие встречи, где представители разных поколений вместе создавали сердца с пожеланиями, расписывали деревянные спилы и занимались лепкой из глины.

Еще одной площадкой «Работаем сердцем» стал Звездный городок. Перед началом нового учебного года участники студенческих отрядов помогли местной школе привести в порядок территорию: очистили дорожки, постригли кустарники. К акции присоединились и участники трудовых отрядов подростков.

«Мы назвали акцию „Работаем сердцем“, потому что хотели сделать акцент на самом смысле этой традиции. День ударного труда — это не соревнование в том, кто перечислит больше. Помочь можно частью своего заработка, собственным трудом, временем или полезной инициативой отряда. Для нас важно, чтобы молодые люди понимали ценность своего вклада и сами становились авторами добрых дел. Акция продлится до 4 октября, поэтому впереди еще месяц, в течение которого отряды смогут реализовать свои идеи», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Ярким примером вовлеченности в акцию стала Ксения Леник. Девушка вступила в движение студенческих отрядов в 2022 году и с тех пор ежегодно участвует в Дне ударного труда. Сегодня, уже в статусе руководителя сервисного направления, она не только сама активно поддерживает акцию, но и призывает бойцов своих отрядов направлять средства в Фонд РСО, показывая личным примером, насколько важна эта традиция для молодых людей.

«Я вступила в студенческие отряды в 2022 году и с тех пор каждый год участвую в Дне ударного труда. Для меня это не просто традиция, а возможность показать, что мы, молодежь, можем делать реальные добрые дела. Эта акция учит нас ответственности, командной работе и тому, что даже небольшой вклад может изменить чью-то жизнь к лучшему», — поделилась Ксения.

Присоединиться к студенческим отрядам может каждый желающий. Обучение позволит получить востребованные навыки, официальный сертификат и отправиться на работу с достойной оплатой труда в составе РСО. Заполнить анкету на вступление в отряд можно в официальной группе студенческих отрядов Московской области во «ВКонтакте».

Мероприятия проходят в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.