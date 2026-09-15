«Информ УИК» провел информирование трех избирателей на орбите Земли

Для голосования нет преград — даже орбита не помеха. Трое российских космонавтов Анна Кикина, Петр Дубров и Андрей Федяев, которые сейчас находятся в космосе, примут участие в выборах, назначенных на единый день голосования 2026, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

В Центре управления полетами в Королеве с ними связались председатель Территориальной избирательной комиссии округа Владимир Печенин и председатель участковой избирательной комиссии № 1060 Татьяна Зеленцова — именно к этому участку прикреплены космонавты. Связь прошла в рамках проекта «ИнформУИК». Им рассказали, как можно проголосовать 18, 19 и 20 сентября.

«В данный момент на орбите находятся три российских космонавта. Мы должны сегодня их обязательно оповестить о том, что 18, 19, 20 сентября проходит голосование. В России это не новшество, а показатель нашей избирательной системы. И даже космонавты у нас имеют право проголосовать», — сказала Зеленцова.

Свой выбор космонавты сделают через доверенное лицо — им стал Герой России, космонавт Олег Кононенко.

С 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Жители Подмосковья смогут проголосовать на избирательном участке, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или на дому (только по уважительным причинам: состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, нуждающимися в уходе).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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