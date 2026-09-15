Первый в России кластер медиатехнологий открыт в «Сколкове» — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым открыли в «Сколково» вторую очередь креативного хаба — Кластер медиатехнологий. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем канале в мессенджере МАКС .

«Здесь появились студия виртуального продакшна, VR-шоурум, лекторий и конференц-зал на 300 мест. Главное украшение здания — интерактивное цифровое дерево, которое реагирует на движения, прикосновения, тепло и ритм сердца», — отметил Сергей Собянин.

Резидентами нового Кластера стали 48 инновационных компаний, которые создают технологии для кино, игр, медицины, образования и других отраслей.

Первую очередь — Кластер видеоигр и анимации — запустили в конце 2025 года. Он уже вошел в топ-3 мировых видеоигровых хабов. Здесь работают 70 компаний, а всего в их портфеле более 250 проектов.