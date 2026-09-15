Лариса Гузеева может получить штраф за рекламу препарата для похудения в Instagram*

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала в своем аккаунте в Instagram* о препарате для похудения. Некоторые юристы расценили это как рекламу. Сейчас звезде грозит за нее штраф, сообщает РЕН ТВ .

Гузеева опубликовала ролик, где рассказывает о плюсах препарата для похудения. По словам актрисы, средство сработало эффективно на фоне нерабочих советов ее коллег.

Адвокат Александр Зорин считает, что пост Гузеевой в запрещенной соцсети направлен на привлечение внимания неопределенного круга лиц и формирование интереса к покупке, то есть является рекламным.

Адвокат направил жалобу с просьбой провести проверку, установить рекламодателя и рекламораспространителя, а также привлечь нарушителей к ответственности.

Ранее полиция Индонезии проверяла актрису в рамках дела о мошенничестве с виллами. Правоохранители считали, что она привлекала инвесторов для застройщика Сергея Домогацкого, который оставил клиентов без обещанной недвижимости.

Гузеева уверяла, что не имеет к проекту никакого отношения и ничего не заработала на его рекламе.

*Принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.