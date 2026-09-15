«Бурановские бабушки» смпели «Сигма бой» с иностранцами в Екатеринбурге
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«Бурановские бабушки» дали неожиданный концерт в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Вместо своего обычного репертуара они исполнили хит Betsy и Марии Янковской — «Сигма бой», сообщает SHOT.
Коллектив исполнял песню на одном из стендов. Участники, а особенно иностранцы, заинтересовались мелодией и пустились в пляс.
Гости танцевали вместе с «Бурановскими бабушками» и обнимались с ними.
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходит с 11 по 17 сентября. В нем участвуют более 10 тысяч человек из 191 страны.
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