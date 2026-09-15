сегодня в 20:58

«Бурановские бабушки» смпели «Сигма бой» с иностранцами в Екатеринбурге

«Бурановские бабушки» дали неожиданный концерт в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Вместо своего обычного репертуара они исполнили хит Betsy и Марии Янковской — «Сигма бой», сообщает SHOT .

Коллектив исполнял песню на одном из стендов. Участники, а особенно иностранцы, заинтересовались мелодией и пустились в пляс.

Гости танцевали вместе с «Бурановскими бабушками» и обнимались с ними.

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходит с 11 по 17 сентября. В нем участвуют более 10 тысяч человек из 191 страны.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.