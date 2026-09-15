USD
Доллар США
84,24
-0.12 %
EUR
Евро
97,30
-0.47 %
CNY
Китайский Юань
12,55
0.15 %
GBP
Фунт стерлингов
113,52
-0.52 %

Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко с должности генпрокурора Украины

Политика

Руслана Кравченко уволили с должности генпрокурора Украины. Указ об этом подписал глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщает РБК.

Кравченко объявил о своей отставке еще 7 сентября. Это произошло после того, как НАБУ нагрянуло в офис генпрокурора с обысками.

14 сентября Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Генпрокурор заявил, что оппонент мог подделать официальные документы «для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере».

Как посчитал Зеленский, после таких заявлений у Кравченко был только один выход — увольнение с должности. Украинский президент призвал Верховную раду скорее поддержать отставку генпрокурора. Инициативу поддержали 317 парламентариев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.