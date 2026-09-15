Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко с должности генпрокурора Украины

Руслана Кравченко уволили с должности генпрокурора Украины. Указ об этом подписал глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщает РБК .

Кравченко объявил о своей отставке еще 7 сентября. Это произошло после того, как НАБУ нагрянуло в офис генпрокурора с обысками.

14 сентября Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Генпрокурор заявил, что оппонент мог подделать официальные документы «для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере».

Как посчитал Зеленский, после таких заявлений у Кравченко был только один выход — увольнение с должности. Украинский президент призвал Верховную раду скорее поддержать отставку генпрокурора. Инициативу поддержали 317 парламентариев.

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