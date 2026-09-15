Автомобиль с женщиной и ребенком упал в реку в Северной Осетии

В Северной Осетии жители спасли мать с ребенком, чей автомобиль рухнул в горную реку, сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ» .

ДТП произошло утром в районе Тамиска. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением, из-за чего легковушка улетела в горную реку.

Случайными свидетелями аварии стали проезжающие мимо Инал Козонов и его напарник. Они тут же выскочили из авто и принялись спасать мать с сыном.

В Сети появились кадры спасения. В ролике запечатлена машина, которая упала в реку. Автомобиль перевернулся — его смывало сильным течением.

Неравнодушные граждане вытащили женщину и ее сына. Один из мужчин сделал несколько ходок в ледяную воду, чтобы дойти до автомобиля и вынести пострадавших на берег. Он держался за натянутый товарищами трос, чтобы его не унесло течением.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

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