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ДТП с участием пешехода произошло на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте, в районе д. 24, возникла пробка из-за ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города. Информации о причинах аварии на данный момент нет.

Сведения о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП незначительно затруднено в обе стороны. Водителей просят выбирать пути объезда.

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