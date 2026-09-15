Российский брокер пропал с любовницей в Грузии

Российский брокер, инвестор и основатель дубайского агентства недвижимости пропал с любовницей в Грузии, сообщает Baza .

Девушка 24-летнего Максима Г. узнала о том, что у него есть любовница, когда начались поиски. Мужчина со своей спутницей сняли коттедж. Они собирались посетить озеро Окроцкали под Ходжали. Но в назначенные день обратно не вернулись и перестали выходить на связь.

Со своей девушкой блогер жил вместе в Дубае. Когда Мария отправилась в Россию навестить своих родителей, Максим уехал в Грузию.

Известно, что Максима с любовницей недавно видела спускающаяся с озера группа туристов. Они сообщили, что пара отдыхала в палатке.

Ранее сообщалось, что в ходе поисков 58-летней жительницы Иркутска, пропавшей 29 августа в горах Бурятии, спасатели, полиция, представители местной администрации и волонтеры обследовали свыше 330 кв. км.

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