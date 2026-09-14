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В Бурятии в поисках пропавшей туристки из Иркутска обследовано более 330 кв. км

В ходе поисков 58-летней жительницы Иркутска, пропавшей 29 августа в горах Бурятии, спасатели, полиция, представители местной администрации и волонтеры обследовали свыше 330 кв. км, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

«Обследовано 336 кв. км территории горной местности, лесного массива и троп вдоль реки. В зону поиска вошли местность „Балаган“, река Жохой и тропа на гору Буту-Гол», — говорится в сообщении агентства.

Пока поиски не дали результатов. В ближайшие сутки работы продолжатся.

Задействованы 30 человек и 14 единиц техники, в том числе автотранспорт, болотоходы, квадроцикл, лодка и БПЛА. В труднодоступных местах также используются лошади.

Ранее поиски женщины осложняли природные и погодные условия.

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