USD
Доллар США
84,34
0.09 %
EUR
Евро
97,76
-0.11 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.13 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,96
0.09 %

На Камчатке пропавшего в районе вулкана Плоский Толбачик туриста нашли

Происшествия

На Камчатке нашли туриста, который пропал в районе вулкана Плоский Толбачик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Мужчину нашли волонтеры. Он жив.

В медицинской помощи турист не нуждается.

Ранее мужчина отправился в поход и держался рядом с тургруппой, однако позже исчез в районе вулкана Плоский Толбачик. На его поиски отправились спасатели и волонтеры. Также был привлечен вертолет Ми-8.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.