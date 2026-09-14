На Камчатке пропавшего в районе вулкана Плоский Толбачик туриста нашли

На Камчатке нашли туриста, который пропал в районе вулкана Плоский Толбачик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Мужчину нашли волонтеры. Он жив.

В медицинской помощи турист не нуждается.

Ранее мужчина отправился в поход и держался рядом с тургруппой, однако позже исчез в районе вулкана Плоский Толбачик. На его поиски отправились спасатели и волонтеры. Также был привлечен вертолет Ми-8.

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