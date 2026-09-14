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Мужчина пропал во время похода в районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке

В районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке пропал мужчина. На его поиски отправились спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Мужчина самостоятельно отправился в поход и двигался недалеко от туристической группы. Однако спустя время туристы потеряли его из видимости.

Самостоятельный поиск не увенчался успехом. В связи с этим вечером 13 сентября путешественники обратились в экстренные службы.

На место отправились сотрудники поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД», а также специалист по применению беспилотного летательного аппарата от Камчатского спасательного центра МЧС России.

Ранее паром с 243 пассажирами на борту пропал у берегов Индонезии.

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