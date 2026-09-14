Самолет с известным бразильским певцом загорелся после жесткой посадки

Бизнес-джет Cessna 550 Bravo при приземлении в городе Парельяс не сумел остановиться и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Вспыхнул пожар, сообщает SHOT .

Из-за жесткой посадки загорелись оба двигателя воздушного судна. На борту в этот момент находились восемь человек: два пилота, популярный бразильский исполнитель и его команда.

Все, кто был в самолете, успели покинуть его до того, как огонь распространился по корпусу. Некоторые пассажиры получили легкие ссадины, однако серьезных травм ни у кого нет.

По предварительной информации, самолет приземлился примерно в середине полосы и не смог затормозить из-за технических проблем.

Как уточняет ТАСС, пассажиром самолета был музыкант Рей Вакьеро (настоящее имя — Давид Линьярес).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.