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Медведя заметили возле крупного торгового центра на Камчатке

Общество

Медведя увидели в районе крупного ТРЦ в Петропавловске-Камчатском. На месте дежурил дружинник, однако зверь обнаружен не был, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.

«Ночью в ЕДДС города поступало сообщение о медведе по проспекту Победы, 67. На месте продолжительное время дежурил дружинник, медведь не был обнаружен», — указано в сообщении.

По этому адресу расположены крупный торгово-развлекательный центр «Шамса» и городской кинотеатр.

В Петропавловске-Камчатском с 9 сентября действует режим повышенной готовности из-за сезонного выхода медведей в черту города.

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