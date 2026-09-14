На Камчатке заявили, что численность бурого медведя не растет

Специалисты не наблюдают прироста популяции бурого медведя на Камчатке — животные лишь перераспределились по территории края, из-за чего их стали чаще замечать люди. Об этом рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко, сообщает ТАСС .

«У нас не критически мало рыбы и ягоды, хотя в этом году, конечно, меньше обычного. Но тот факт, что медведей стали чаще замечать в населенных пунктах, связан не с увеличением популяции хищников — скорее с тем, что они перераспределились по районам, и сейчас мы в Петропавловске встречаем так называемых „транзитных“ медведей», — пояснил Гордиенко.

По его словам, популяция хищника восстанавливается за 2–3 года даже при увеличении отстрела. Лимит на добычу установлен на уровне 3 000 особей в год, но его не осваивают даже на 10%.

Ранее медведя увидели возле крупного торгового центра на Камчатке.

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