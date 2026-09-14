История станет обязательным предметом ВПР для студентов колледжей

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История будет обязательной дисциплиной для всех участников всероссийских проверочных работ среди студентов колледжей и техникумов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

По данным ведомства, с 14 сентября по 6 октября около 1,5 миллиона учащихся колледжей и техникумов напишут всероссийские проверочные работы (ВПР СПО).

Участники выполнят две работы. История обязательна для всех. Вторая работа — по выбору из числа профильных предметов: литература, география, обществознание, математика, физика, химия, биология, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика.

Уточняется, что участниками ВПР СПО станут первокурсники, а также студенты, завершившие в предыдущем учебном году освоение дисциплины, по которой проводится проверочная работа.

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