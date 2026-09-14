Кравцов рассказал, как школы будут работать в дни выборов

В период выборов российские школы будут работать в обычном режиме там, где можно обеспечить раздельные потоки граждан. Там, где такой возможности нет, для учеников организуют дополнительное образование и внеклассные мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Там, где есть возможность обеспечить отдельные потоки граждан, школы будут работать в обычном режиме. Где этой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия», — отметил Кравцов.

Министр также уточнил, что формат занятий в эти дни определяет каждое образовательное учреждение самостоятельно — с учетом требований безопасности и особенностей учебного процесса. По его словам, такой подход позволяет обеспечить безопасность учащихся и сделать дни выборов интересными для школьников из-за альтернативных форм обучения и досуга.

Выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы состоятся 18–20 сентября.

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