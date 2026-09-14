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Авиацию подняли для поиска пропавшего туриста на Камчатке

На Камчатке авиацию МЧС задействовали для поиска туриста, который пропал в районе вулкана Плоский Толбачик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На место отправился вертолет Ми-8. На борту судна находятся сотрудники поисково-спасательных отрядов ГУ МЧС России по Камчатскому краю и поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».

Спасатели взяли с собой необходимое для оказания помощи оборудование.

Ранее мужчина отправился в поход и держался рядом с тургруппой, однако позже исчез в районе вулкана Плоский Толбачик. Туристы пытались искать его самостоятельно, но в результате обратились за помощью.

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