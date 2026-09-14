СМИ: США намерены сосредоточиться на ядерной программе Ирана

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Администрация президента США Дональда Трампа уведомила страны Персидского залива, что на предстоящих переговорах с Тегераном Вашингтон хочет сделать акцент на иранской ядерной программе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По данным СМИ, представители администрации Трампа в частном порядке заявили странам Персидского залива, что намерены посвятить будущие переговоры США и Ирана ядерной программе Тегерана, а не открытию Ормузского пролива.

Ранее в США призвали не рассчитывать на скорую сделку по Ормузскому проливу.

В это время Оман заявил о переносе встречи глав МИД стран Персидского залива и Ирана.

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