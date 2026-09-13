Оман сообщил о переносе встречи глав МИД стран Персидского залива и Ирана

Встреча министров иностранных дел стран Персидского залива и Ирана, запланированная на 14 сентября в Омане, отложена «в интересах достижения консенсуса». Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Омана Бадр аль-Бусаиди, сообщает ТАСС .

«В интересах достижения консенсуса региональная встреча, запланированная на завтра в Салале, была перенесена. Мы по-прежнему привержены развитию диалога, способствующего стабильности и долгосрочному сотрудничеству в нашем регионе», — заявил он.

Изначально встреча на уровне глав МИД стран региона Персидского залива должна была пройти в Омане 14 сентября. 11 сентября официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил участие иранской делегации.

По его словам, помимо региональных вопросов, на встрече планировалось обсудить итоги ирано-оманских переговоров о безопасных маршрутах для коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

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