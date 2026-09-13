Министр благосостояния Латвии лишился должности после задержания за пьяную езду

Латвийский «Союз зеленых и крестьян» отозвал министра благосостояния Рейниса Узулниекса после того, как 12 сентября его задержала полиция за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

По данным СМИ, партия также решила исключить бывшего министра из своих рядов. Временно исполняющим обязанности на этом посту назначен действующий министр земледелия Улдис Аугулис.

Узулниекс был задержан в Ропажском крае 12 сентября около 22:00 мск. Первый тест показал 3,09 промилле алкоголя, повторный — 3,5 промилле. Позже его доставили в изолятор в Риге, полиция возбудила уголовное дело.

При этом Центральная избирательная комиссия заявила, что убрать экс-министра из избирательного списка без судебного решения не получится. Даже если суд примет такое решение, времени на печать новых бюллетеней уже не останется. Партия планирует заменить его изображение в агитационных материалах.

Парламентские выборы в Сейм Латвии состоятся 3 октября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.