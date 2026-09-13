На свет появился мальчик: жительница Ямала родила на борту самолета

Схватки у 30-летней женщины начались в воздухе. Бортпроводники оказали ей первую помощь. Экипаж сразу сообщил в аэропорт назначения о ситуации. В Новом Уренгое женщину уже ждали медики. После осмотра было принято решение принимать малыша на борту. На свет появился мальчик ростом 51 см и весом 2980 граммов.

Сейчас молодая мама и новорожденный находятся в роддоме, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Это уже третий ребенок для жительницы Нового Уренгоя, в семье растут еще двое детей — трех и пяти лет.

Ранее жительница Петербурга приняла у себя роды в автомобиле по дороге в медучреждение. Женщина не успела полностью снять штаны и вместе с родственниками сама приняла новорожденную девочку.

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