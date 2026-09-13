Кабаны заселяют кладбища в Свердловской области

Стадо кабанов заселяют кладбища и разгуливают по улицам городов в Свердловской области, сообщает URA.RU .

Стадо свиней снова заметили на Монастырском погосте в Каменске-Уральском. В прошлый раз они появлялись там 30 августа.

Шестого сентября целое семейство хрюшек разгуливало по Екатеринбургу. Так, 10-11 свиней встретили на улице Софьи Перовской, еще двое забрели на местное кладбище.

Для Свердловской области прогулки кабанов не являются редкостью. Самым известным «свиногородом» региона стала Ревда. Не первый год там устраивают беспредел свиньи фермера Анатолия Луткова по кличке Ташкент. Ранее суд постановил изъять у него скот, после чего Лутков пустил пятачков на мясо. Однако позднее местные жители продолжили встречать кабанчиков на улицах.

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