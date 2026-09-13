Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка выиграла суд по делу о клевете

Французская журналистка Наташа Рей одержала победу в апелляционном суде Парижа по делу о клевете против жены президента Франции Брижит Макрон.

«Наташа Рей окончательно выиграла судебный процесс о клевете, возбужденный против нее Брижит Макрон», — написал адвокат журналистки Франсуа Данглеан в соцсети X.

В сентябре 2024 года парижский суд оштрафовал журналистку Рей на 13,5 тыс. евро за клевету, поскольку она называла Брижит Макрон мужчиной в своих публикациях. Однако в июле прошлого года апелляционный суд Парижа оправдал Рей по этому делу.

Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что нашла доказательства по делу о половой принадлежности Брижит Макрон. Согласно ее исследованию, Брижит — школьный учитель французского президента.

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