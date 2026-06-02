Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что нашла доказательства по делу о половой принадлежности Брижит Макрон. Она уверена, что супруга французского президента Эмманюэля Макрона — мужчина, сообщает ТАСС .

«Не в моем стиле распространять глупые теории заговора. Я изучила этот вопрос, исследовала его, и я говорю: это был школьный учитель Эмманюэля», — уверяет журналистка.

Оуэнс заявила, что настоящая причина, почему Макрон подала на нее в суд, вовсе не в том, что ее назвали мужчиной. Жене президента не понравились обвинения в воровстве. Журналистка тогда заявила, что Макрон украла документы своего родственника.

С марта 2024 года Оуэнс систематически пытается доказать, что жена французского лидера родилась мужчиной. Президент и первая леди собирались предоставить суду обратные доказательства.

