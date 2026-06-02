Ледник Туэйтса может затопить Британию и еще пять стран

Уровень океана может подняться более чем на 60 см после таяния ледника Туэйтса

Британские климатологи предупредили о риске обрушения антарктического ледника Туэйтса, что может привести к затоплению ряда стран, включая Великобританию, сообщает «Царьград» .

По данным Daily Express, ледник Туэйтса, который по площади сопоставим с территорией Великобритании, способен повысить уровень Мирового океана более чем на 60 сантиметров.

«Огромный ледник размером с Британию грозит отделиться от Антарктики, в результате чего некоторые страны окажутся под угрозой полного исчезновения», — говорится в публикации.

Под угрозой оказываются густонаселенные районы Нидерландов, прибрежные города США и ряд островных государств. Почти 70% территории Бангладеш расположено на высоте менее одного метра над уровнем моря. Мальдивы к 2100 году могут потерять более 90% суши.

Островному государству Тувалу площадью 26 квадратных километров также грозит полное исчезновение. По оценкам специалистов, судьба как минимум шести стран, включая Великобританию, зависит от темпов разрушения антарктического ледника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.