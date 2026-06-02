Более 130 детей из Подольска отправились в лагерь «Ромашка»

Более 130 юных жителей Подольска 1 июня отправились на первую смену в детско-юношеский оздоровительный центр «Ромашка». Программа смены посвящена приключениям Буратино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая смена пройдет в формате сказочного путешествия по мотивам книги о Буратино. Для детей подготовили тематический квест, главной задачей которого станет поиск Золотого ключика. В течение смены ребят ждут спортивные турниры, творческие конкурсы и развлекательные мероприятия.

Перед отправкой директор лагеря Галина Манжулина поздравила школьников с Днем защиты детей, пожелала им ярких впечатлений и крепкой дружбы, а также представила вожатых, которые будут сопровождать их во время отдыха.

«Я учусь в 12-й школе и уже два года занимаюсь музыкой. Играю на гитаре современные песни и взяла инструмент с собой, чтобы петь для новых друзей. В лагерях округа я уже бывала, а вот в „Ромашке“ — впервые», — рассказала Мария Кондрук.

Организаторы отмечают, что каждый участник смены сможет найти занятие по интересам и вернется домой с новыми впечатлениями и друзьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.