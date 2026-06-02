В Подольске откроют два агротехнологических класса

Два профильных класса по направлению «Биотехнология пищевого производства» начнут работу с нового учебного года в школе имени Героя России Николая Куимова в Подольске. Обучение организуют для учеников седьмых и десятых классов с участием вуза и производственной компании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе имени Героя России летчика-испытателя Николая Куимова откроют один агротехнологический класс в параллели седьмых классов и один — в десятом классе. Проект станет продолжением трехлетней работы учреждения по подготовке школьников к профессиям в агропромышленном комплексе.

Ученики получат углубленную естественно-научную подготовку и смогут работать на современном микробиологическом и химико-аналитическом оборудовании. Методическую поддержку обеспечит Российский государственный университет народного хозяйства имени Вернадского.

Компания «Логика молока» предоставит лабораторную базу и поможет организовать стажировки на производстве. Ожидается, что такой формат обучения усилит подготовку кадров для сельского хозяйства округа и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.