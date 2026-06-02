В Подольске открыли 29 пришкольных лагерей для 3 200 детей

В Подольске 1 июня начали работу 29 пришкольных лагерей на базе 20 образовательных учреждений, где в июне отдохнут 3200 детей. Летнюю кампанию открыли в Международный день защиты детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пришкольные лагеря принимают школьников в течение июня. Один из них — «Спектр» в школе № 30 — работает более 10 лет. В этом году здесь отдыхают 175 детей. Лагерь открывается в 8:30, ребята находятся в нем до 14:30, получают бесплатные завтрак и обед, участвуют в образовательных и развлекательных программах.

В день открытия для школьников провели двухчасовую игровую программу от «Движения Первых». Она началась с общего флешмоба, после чего дети прошли семь творческих станций с различными заданиями.

Профиль смены в «Спектре» посвящен профилактике дорожно-транспортного травматизма. В лагере сформированы 12 тематических отрядов, в течение месяца школьники будут изучать правила дорожного движения в игровой форме. Каждый день смены посвящен отдельной теме: Дню науки, творчеству А. С. Пушкина, Дню России. Запланированы мастер-классы, эксперименты по физике, музыкально-театральные программы и экскурсии, в том числе в библиотеку № 3 и пожарную часть.

На открытии лагеря присутствовал депутат совета депутатов округа Андрей Филимонов. Он поздравил детей с началом каникул и Днем защиты детей и подчеркнул, что защита подрастающего поколения остается приоритетом государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.