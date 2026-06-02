В Подольске около 700 выпускников сдали ЕГЭ по истории и химии

Единый государственный экзамен по истории, литературе и химии 1 июня написали около 700 одиннадцатиклассников Подольска. В городе работали четыре пункта проведения экзамена, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экзамены начались в 10:00. Историю и химию школьники писали 3 часа 30 минут, литературу — 3 часа 55 минут. По истории выпускникам предстояло выполнить 21 задание с краткими и развернутыми ответами, по химии — 34 задания. Работа по литературе состояла из 11 заданий, включая анализ текста и сочинение.

Пункт проведения экзамена в лицее № 5 принял более 150 человек.

«Пункт проведения экзаменов полностью оснащен всей необходимой аппаратурой: установлены камеры видеонаблюдения, приборы для блокировки связи, высокоскоростные сканеры и устройства для печати экзаменационных материалов. Для организации экзаменов задействованы сотрудники школы, прошедшие соответствующую подготовку», — рассказала директор лицея № 5 Ольга Кульба.

За порядком следили более 90 родителей — они выступили общественными наблюдателями. Особенно ответственный период сейчас у претендентов на медаль. Для получения награды первой степени необходимо набрать не менее 70 баллов по русскому языку и одному из предметов по выбору, второй степени — не менее 60 баллов.

Результаты станут известны не позднее 13 июня. Их можно узнать на сервисе Рособрнадзора, портале регионального центра обработки информации, на Госуслугах при наличии согласия на отображение данных или в школе. Пересдать один предмет выпускники смогут 8 и 9 июля, при этом предыдущий результат будет аннулирован.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.