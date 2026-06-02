В Подольске провели фестиваль гимнастики ко Дню защиты детей
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Фестиваль по художественной и эстетической гимнастике прошел 31 мая в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске и завершил тренировочный сезон. В нем приняли участие 76 спортсменок из местных клубов в возрасте от 4 лет до уровня первого спортивного разряда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На ковер вышли 76 гимнасток — все представительницы подольских спортивных клубов. Самой юной участнице исполнилось четыре года, а старшие спортсменки представили сложные программы уровня первого спортивного разряда. Турнир прошел в индивидуальном первенстве и в групповых упражнениях. Для самых маленьких организовали программу общей физической подготовки.
Юные спортсменки выступали по современным правилам художественной гимнастики. Зрители увидели номера без предметов, а также упражнения с обручем, мячом, булавами, лентой и скакалкой, которая по новым правилам вновь включена в соревновательную программу. С работой с лентой успешно справились даже гимнастки третьего спортивного разряда.
Фестиваль завершился церемонией награждения. Победители и призеры получили кубки и медали от комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.
«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.