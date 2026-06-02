Критик Соседов поддержал возвращение «Фабрики звезд»
Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал возможное возвращение шоу «Фабрика звезд» на Первый канал и заявил, что подобные проекты на телевидении заранее анализируют и просчитывают, сообщает Газета.ru.
Сергей Соседов отметил, что на телевидении необходимо больше качественных музыкальных проектов. По его словам, если канал принимает решение вернуть популярное шоу, значит, все риски были заранее изучены.
«Если какой-либо проект возвращается на ТВ, значит, уже все отмониторили и просчитали. На ТВ всегда все тщательно просчитывается», — поделился критик.
Он напомнил, что в 2024 году «Фабрика звезд» уже выходила на телеканале ТНТ, однако формат не повторил прежнего успеха, а участники не стали широко известными.
Соседов подчеркнул, что карьера артиста зависит не только от участия в шоу.
«Стать звездой или не стать, часто не зависит от конкретных проектов и форматов. Это всегда случай: нужен репертуар, продуманная раскрутка, ротации на радио и ТВ, клипы, попадание в аудиторию и так далее. Это всегда лотерея. Так что пусть будет больше музыкальных проектов — хороших и разных», — отметил Соседов.
Информация о возможном возвращении программы появилась в Telegram-канале «Продюсер от бг». Первый канал официально проект пока не анонсировал.
