Критик Соседов поддержал возвращение «Фабрики звезд»

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал возможное возвращение шоу «Фабрика звезд» на Первый канал и заявил, что подобные проекты на телевидении заранее анализируют и просчитывают, сообщает Газета.ru .

Сергей Соседов отметил, что на телевидении необходимо больше качественных музыкальных проектов. По его словам, если канал принимает решение вернуть популярное шоу, значит, все риски были заранее изучены.

«Если какой-либо проект возвращается на ТВ, значит, уже все отмониторили и просчитали. На ТВ всегда все тщательно просчитывается», — поделился критик.

Он напомнил, что в 2024 году «Фабрика звезд» уже выходила на телеканале ТНТ, однако формат не повторил прежнего успеха, а участники не стали широко известными.

Соседов подчеркнул, что карьера артиста зависит не только от участия в шоу.

«Стать звездой или не стать, часто не зависит от конкретных проектов и форматов. Это всегда случай: нужен репертуар, продуманная раскрутка, ротации на радио и ТВ, клипы, попадание в аудиторию и так далее. Это всегда лотерея. Так что пусть будет больше музыкальных проектов — хороших и разных», — отметил Соседов.

Информация о возможном возвращении программы появилась в Telegram-канале «Продюсер от бг». Первый канал официально проект пока не анонсировал.

