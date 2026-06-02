Гигантский камень чуть не раздавил туристов у горы в Кисловодске

Гигантский камень едва не убил туристов у горы в Ставропольском крае. Предварительно, причиной происшествия стали дожди, из-за которых под глыбой размыло почву, сообщает Mash .

Инцидент произошел у горы Кольцо в Кисловодске. У подножия горы работает сувенирный рынок, который полюбился туристам.

На опубликованных кадрах видно, как огромный камень скатывается вниз и сносит киоск с сувенирами. Туристы и продавец чудом успели увернуться.

В настоящее время специалисты оценивают возможные риски с камнепадом.

