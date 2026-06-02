«Русская Медиагруппа» и Роскосмос организуют концерт рок-группы «Земляне»

14 июля 2026 года Роскосмос Медиа совместно с проектом AstroNight в партнерстве с Radio Monte Carlo запускают специальную однодневную программу на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29», сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Проект объединит туризм на космодром, научно-просветительскую и музыкальную программы. На протяжении всего путешествия участников будут сопровождать эксперты и популяризаторы «Роскосмос Медиа», а также космонавт Роскосмоса.

«Запуск пилотируемого корабля — это событие, которое вызывает сильные эмоции даже у людей, далеких от космонавтики. Мы хотели дополнить этот момент культурным символом, который на протяжении многих лет ассоциируется с покорением космоса. Поэтому сразу после старта „Союз МС-29“ на Байконуре прозвучит легендарная песня „Трава у дома“ в исполнении рок-группы „Земляне“. Символично, что ее услышат именно там, где особенно остро ощущается связь между Землей и космосом», — подчеркнула заместитель генерального директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы» Алла Володина.

Участников ждут лекции и живые диалоги о прошлом, настоящем и будущем российской пилотируемой космонавтики, а также экскурсии по легендарным местам Байконура. Для комфортного размещения гостей проекта для наблюдения за пуском будет установлен всесезонный шатер, рассчитанный на 250 человек.

Завершится программа концертом легендарной рок-группы «Земляне» сразу после старта ракеты. Концерт пройдет при организационной поддержке «Русской Медиагруппы».

Создатели программы отмечают, что Байконур станет первым этапом масштабного развития нового направления туризма на космодромы. В дальнейшем подобные программы планируется развивать и на космодроме Восточный.

