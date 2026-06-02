Водитель кроссовера сбил троих подростков на электросамокате в Щелкове

Водитель кроссовера сбил троих подростков, которые передвигались на одном электросамокате в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло во вторник около 16:45 на Широкой улице. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Rav4 при повороте с главной дороге сбил электросамокат, на котором передвигались 12-летний мальчик, а также две девочки 12 и 13 лет.

Школьников доставили в больницу. После оказания медицинской помощи двоих подростков отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии с подростками и электросамокатом.

