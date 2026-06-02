В Подмосковье прошел первый фестиваль спорта для детей с диабетом первого типа

В спортивном комплексе «Подмосковье» в городе Щелково прошел первый фестиваль спорта для детей с сахарным диабетом первого типа — его решили приурочить к Международному дню защиты детей, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

На праздник приехали команды из шести округов Московской области — Щелково, Богородского, Фрязино, Дубны, Видного и Наро-Фоминского. Вместе с детьми на площадку пришли их родители, врачи-эндокринологи, волонтеры и почетные гости.

Идея фестиваля простая и важная: показать детям с диабетом, что диагноз — не повод отказываться от спорта, соревнований и яркой жизни. В мире сахарным диабетом первого типа болеют около 9 миллионов человек, и среди них немало тех, кто добивается высоких результатов в спорте, науке и творчестве. Именно такие примеры организаторы и хотели поставить перед детьми в этот день.

Инициатором проведения фестиваля выступил депутат Совета депутатов городского округа Щелково, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Антон Малинин. По его словам, за внешне простым форматом — детские соревнования, эстафеты, музыка — стоит серьезная задача. «Дети с диабетом первого типа каждый день проявляют настоящее мужество. Они контролируют уровень сахара, следят за питанием, не выпадают из обычной жизни — и при этом хотят бегать, прыгать, соревноваться и побеждать. Наша задача была дать им это пространство и показать: вы не одни, вас много, и вы способны на большее», — сказал Малинин.

Программа дня началась с торжественного парада команд и приветственных слов почетных гостей. Затем детей ждала разминка — ее провела Галина Ранделина, мастер спорта России международного класса, член сборной России по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями, неоднократный победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира. Для детей, которые каждый день слышат слово «осторожно», видеть живого чемпиона рядом — само по себе событие. После разминки команды разошлись по локациям и начали соревноваться в эстафетах и командных испытаниях.

Важной частью фестиваля стала работа с родителями. Пока дети соревновались, мамы и папы собрались на отдельную лекцию и круглый стол. Перед ними выступил Гагик Галстян — президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация», доктор медицинских наук, профессор. Он рассказал о современных подходах к жизни с диабетом первого типа и ответил на вопросы. «Диабет первого типа — это не приговор и не конец нормальной жизни. Это особенность, с которой можно и нужно жить полноценно. Главное — знать, как», — подчеркнул он. Рядом работали детские врачи-эндокринологи городского округа Щелково, психолог, а также мама двух девочек с диабетом, которая поделилась личной историей и рассказала о собаках-детекторах, обученных распознавать падение уровня глюкозы.

Главным сюрпризом для участников стало появление Эльдара Джарахова — известного блогера-музыканта, который открыто говорит о своем диагнозе — сахарном диабете первого типа. Для детей, которые порой стесняются своей болезни или боятся быть непонятыми, увидеть человека, сделавшего открытость частью своей публичной жизни и добившегося огромной популярности, стало настоящим откровением. Эльдар принял участие в церемонии награждения и обратился к участникам лично.

Двенадцатилетний Миша Воронов из Щелково признался после фестиваля: «Я раньше думал, что с диабетом нельзя быть таким известным. А теперь думаю — можно». Его ровесница Соня Белякова из Фрязино добавила, что больше всего ей понравились эстафеты: «Мы бегали, кричали, болели друг за друга. Как будто мы просто одна команда и все». Девятилетний Артем Савин из Видного сказал коротко: «Хочу приехать еще раз. И еще».

По итогам соревнований были определены победители в командном зачете. Все участники без исключения получили медали.

Фестиваль проводили впервые, и уже не исключено, что такой формат станет ежегодным. Во всяком случае разговоры о следующем уже идут.