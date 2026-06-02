Андрей Воробьев: 425 объектов ЖКХ обновят в Подмосковье в 2026 году

В текущем году на территории Подмосковья обновят 425 объектов ЖКХ и 258 км теплосетей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник состоялось традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В обращении были затронуты ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

«Еще одна тема обращения — ЖКХ. Зимой 2024 года мы начали самую масштабную программу модернизации теплоснабжения — она охватила все округа региона», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в 2026 году будут обновлены котельные, блочно-модульные котельные, центральные тепловые пункты. В рамках модернизации будет внедрен цифровой контроль, чтобы оперативно предупреждать и устранять аварии.

По словам главы региона, большая работа ведется и по водоснабжению. Возводятся новые водозаборные узлы, станции обезжелезивания и очистные сооружения. В настоящее время в Подмосковье одновременно реализуется около 30 крупных проектов, включая Дубну, Коломну и Сергиев Посад. На этот год поставлена цель повысить качество водоснабжения в 21 округе.

Для динамично развивающегося региона необходимо надежное электроснабжение. В сотрудничестве с компаниями «Россети» и «Мособлэнерго» продолжается обновление линий электропередач, подстанций и возведение новых питающих центров в Чехове, Домодедове, Раменском и Дмитрове.

«Развиваем и программу социальной газификации. За 5 лет возможность для подключения создали для 160 тыс. домов, из них 90 тыс. — уже с газом. В этом году подключим еще 27 тыс. Для участников СВО, многодетных семей и одиноких пенсионеров подключение газа полностью бесплатно», — заключил Воробьев.

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