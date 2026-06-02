Учитель-Барби из Волгограда уходит из школы и требует 150 тыс рублей за интервью

Молодая учительница русского языка и литературы, которая получила известность благодаря школьным образам в стиле Барби, объявила об уходе из школы, а затем потребовала 150 тыс. рублей за интервью, сообщает V1.RU .

Екатерина Чеботарева работает в одном из элитных лицеев Дзержинского района. Девушка также активно ведет блог. В «ТикТоке» ее аудитория превышает 2 млн человек, а видео о школьной жизни регулярно набирают сотни тысяч просмотров.

В мае Екатерина стала известна на всю страну и стала звездой мемов благодаря образу Барби. Чеботарева выложила в соцсети небольшой пост о школьных буднях, который собрал сотни комментариев и репостов. При этом мнения об «образе Барби» разделились.

После этого учительнице стали поступать предложения об интервью, но Екатерина отказывалась. По словам блогерши, она лишь хочет спокойно вести уроки, заниматься хобби, вести блог и счастливо проводить декрет. Затем при попытке журналиста договориться об интервью Екатерина заявила, что беседа с ней стоит 150 тыс. рублей.

Позднее учитель-Барби объявила об уходе из школы после 6 лет работы.

«Честно, я пока и сама не знаю, что будет 1 сентября 2026-го: найду ли я новое место работы ближе к дому или останусь сидеть в декрете до исполнения трех лет дочери, то есть до марта 2027-го. — Но одно могу сказать точно: школа — это мое место силы и огромной любви. Так что учительские образы и свои разработки я никуда не выкидываю. Еще встретимся, но уже в другой школе», — написала Чеботарева в личном блоге.

