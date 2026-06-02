«Не слышал»: Геннадий Хазанов прокомментировал исчезновение пропавшего брата

Тревогу забили родные Андрея Викторовича Лукачера. Его племянница Оксана рассказала, что уже около года не может связаться с дядей. В прошлом году умер ее отец Юрий Викторович. После утраты Оксана пыталась выяснить, где находится ее родственник, но безуспешно. Социальные службы также не смогли предоставить информацию о местонахождении Лукачера-младшего.

Андрей Лукачер является младшим братом Геннадия Хазанова по отцу. Многие годы они жили в одном доме, но даже не знали о существовании друг друга. Браться виделись лишь пару раз во взрослом возрасте, но общение поддерживать не стали.

«Я не слышал об этом. Мы вообще не виделись много лет», — кратко ответил Геннадий Викторович на вопрос, знает ли он об исчезновении младшего брата, после чего бросил трубку.

Выяснилось, что пропавший Андрей Лукачер страдал психическими расстройствами и в 2010 году пытался покончить с собой. В последнее время он писал стихи и выступал в центре московского долголетия. По словам племянницы, что Лукачер жил отшельником, не имел друзей и детей. У него была возлюбленная, личность которой неизвестна. Близкие опасаются за его безопасность и рассматривают обращение в полицию для вскрытия квартиры.

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